Sûreté nucléaire : l'Assemblée nationale approuve à nouveau la fusion décriée ASN-IRSN avant un ultime vote du Sénat

Un premier pas à l'Assemblée nationale avant le vote du Sénat. La fusion de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) et de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a été adoptée, mardi 9 avril, par les députés (340 voix pour, 173 contre). Ce projet de loi projet sur "l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire" prévoit de créer un organisme unique au 1er janvier 2025, dans l'objectif affiché du gouvernement de "fluidifier" le secteur et de réduire les délais dans les processus d'expertise, d'autorisation et de contrôle, dans le contexte d'une relance du nucléaire français. Il sera définitivement adopté si le Sénat donne à son tour, comme attendu, son feu vert mardi soir.

Le 19 mars, les députés avaient adopté ce projet de loi à une voix près. Le 3 avril, un accord avait été trouvé sur un nouveau texte remanié à l'issue d'une commission mixte paritaire. Une version qui a levé les craintes d'une partie des députés, puisque le texte a cette fois été adopté avec 340 voix contre 173, mais pas celles de l'intersyndicale de l'IRSN, qui s'est rassemblée mardi matin devant le Sénat puis à midi devant l'Assemblée nationale, pour dénoncer ce projet de fusion qui "risque de fragiliser notre sureté nucléaire" à un moment crucial.

"Nous sommes dévastés", a tweeté en guise de réaction le compte X des salariés de l'IRSN. Ils estiment que l'ASN "va absorber l'IRSN" causant selon eux "l'éparpillement de certaines de ses missions, par exemple en matière de dosimétrie, de sureté et de sécurité." Les salariés de droit privés de l'IRSN doivent en effet être intégrés à cette future structure commune aux fonctionnaires de l'ASN.