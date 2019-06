Piéton aveugle agressé à Paris : l'automobiliste en garde à vue

La vidéo a fait le tour d'internet. On y voit un automobiliste qui manque de renverser un homme aveugle et son accompagnateur à un passage piéton, puis sortir de sa voiture et les agresser. En direct depuis Paris, Ambrine Bdida indique que le conducteur est entre les mains de la police. "Effectivement, l'automobiliste recherché depuis ce week-end a été retrouvé grâce à sa plaque d'immatriculation. Il a été convoqué par les policiers et s'est présenté au commissariat du XIIe arrondissement. Ce que je peux vous dire c'est que c'est un retraité, qui est en garde à vue depuis hier soir et que face aux policiers, il a admis savoir qu'il avait affaire à un aveugle", précise la journaliste.

L'automobiliste risque jusqu'à 3 ans de prison

Dimanche dernier, l'automobiliste a failli renverser une personne non voyante et son accompagnateur à un passage piéton. "Agacé, l'accompagnateur a donné un coup sur le toit du véhicule. Le conducteur s'est donc arrêté et a commencé à frapper les deux hommes à plusieurs reprises. Une enquête a été ouverte pour violence sans incapacité et violence sur personne vulnérable. Le conducteur risque jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende", précise la journaliste.

