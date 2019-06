Paris : un conducteur en garde à vue après avoir agressé un aveugle à qui il avait refusé la priorité

Le conducteur d'une berline noire a frôlé l'homme aveugle et son accompagnateur dimanche, leur coupant la priorité. Il a ensuite agressé physiquement et verbalement l'accompagnateur, et s'en est également pris à la personne aveugle.

Un homme traverse un passage piéton à Paris, en mars 2010. (STEPHANE OUZOUNOFF / PHOTONONSTOP / AFP)