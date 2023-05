Manifestations : comment lutter contre les black blocs ?

Lundi 1er mai, de nouvelles tensions ont eu lieu en marge des manifestions. Un scénario devenu presque habituel ces dernières semaines qui relance à nouveau cette question : quel arsenal juridique face aux black blocs ?

Manifestation après manifestation, les violences en marge des cortèges syndicaux montent en intensité. Après de nouveaux affrontements le lundi 1er mai, une question revient : pourquoi ne pas interdire ces individus qui constituent les black blocs de manifester ? "Nous sommes dans un État de droit et nous ne pouvons donc pas préjuger des infractions qui vont être commises, et donc nous ne pouvons pas arrêter ces individus de rentrer dans les manifestations" a déclaré Laurent Nuñez, préfet de police de Paris.

Une nouvelle loi anti black blocs ?

En 2019, lors des manifestations des gilets jaunes, une première loi avait été promulguée dans ce sens : interdiction de dissimuler son visage et fouille en amont des rassemblements. Mais le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, veut aller plus loin avec une nouvelle loi. "On imagine que le gouvernement va remettre sur la table la mesure qui permet au préfet de prononcer une interdiction de manifester à certains individus de manière préventive et sans l'intervention d’un magistrat", indique Sophie Neumayer, journaliste police-justice. Une loi qui a déjà été censurée par le Conseil constitutionnel pour son risque liberticide.