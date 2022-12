Le milliardaire ukrainien Kostyantin Jevago arrêté à Courchevel, avant une possible extradition

L'homme d'affaires et ancien député est considéré comme l'une des plus grandes fortunes de son pays. Il est poursuivi depuis plusieurs années dans plusieurs affaires.

Le milliardaire Kostyantin Jevago, considéré comme l'une des cinq plus grosses fortunes d'Ukraine par le magazine Forbes, a été arrêté à Courchevel (Savoie), mardi 27 décembre. Cette information, communiquée mercredi par le Bureau d'enquête ukrainien, a été confirmée à franceinfo par le parquet général de la cour d'appel de Chambéry. Cet homme est accusé par la justice de son pays de détournement de biens à grande échelle, blanchiment et dissimulation des produits d'une infraction, a appris franceinfo de source proche du dossier.

Le mandat d'arrêt international doit lui être notifié dans la journée, et il comparaîtra devant la chambre de l'instruction, qui rendra sa décision en fonction des pièces envoyées par les autorités judiciaires ukrainienne. Celle-ci a 45 jours pour donner son avis favorable ou défavorable. Le Bureau d'enquête ukrainien a salué l'achèvement d'un travail de "plusieurs mois" mené avec les autorités de divers pays. Les biens de Konstantin Jevago avaient déjà été saisis en Ukraine, notamment des actions d'entreprise et des dizaines de biens immobiliers.

Ancien député du parlement ukrainien, l'homme d'affaires Konstantin Jevago est également l'ancien propriétaire de la banque en faillite Finance & Credit, en 2015. Cet épisode lui avait valu une enquête pour fraude, explique le magazine Forbes, et il avait quitté l'Ukraine à cette époque. En 2019, il avait été accusé d'avoir détourné 113 millions de dollars dans une banque déclarée insolvable. Le milliardaire vivait ces dernières années entre Londres et Dubaï, et plus récemment à Monaco. L'an dernier, Konstantin Jevago avait été placée sur la liste Interpol des personnes recherchées, à la demande de Kiev.