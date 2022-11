Justice : la conductrice du bus de l’accident de Millas condamné à 5 ans de prison, dont un an ferme

C. Rigeade, L.-L. Galy, A. Sabatier,P. Guigou, N. Jauson

La conductrice du bus de l’accident de Millas, qui avait causé la mort de 6 personnes et fait 17 blessés, a été reconnue coupable vendredi 18 novembre. Elle est condamnée à 5 ans de prison, dont un an ferme.

Cinq ans après l’accident entre un bus et un train qui avait eu lieu à Millas (Pyrénées-Orientales), la conductrice du car a été reconnue coupable d’homicide et blessures involontaires, par la justice. Elle est condamnée à une peine de cinq ans de prison, dont un an ferme. Toutefois, elle n’ira pas derrière les barreaux puisqu’elle pourra purger sa condamnation à son domicile avec un bracelet électronique. Cette décision ne suffit pas à la partie civile qui aurait souhaité que la coupable aille en prison.

Six personnes étaient décédées

L’accident s’est déroulé à Millas, le 14 décembre 2017. Ce jour-là, alors qu’elle conduisait un car scolaire, Nadine Oliveira avait percuté la barrière d’un passage à niveau avant que le bus ne soit à son tour percuté par un train. Face à la violence du choc, six personnes avaient trouvé la mort tandis que 17 autres avaient été blessées. Pour sa défense, Nadine Oliveira explique qu’elle a eu un trou noir et que les barrières n’étaient pas baissées. La conductrice et ses avocats font appel de la condamnation.