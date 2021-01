Jonathan Coulom : son meurtrier présumé extradé vers la France

La douleur est toujours vive, mais Virginie Lacombe a aujourd’hui un espoir : celui de connaitre la vérité sur le meurtre de son fils Jonathan, enlevé et tué il a 17 ans. Le principal suspect, un tueur en série allemand, est en cours d’extradition vers la France par y être interrogé par un juge. "Ce dont j’ai besoin c’est qu’il dise la vérité, témoigne-t-elle face aux caméras de France Télévisions. Qu’il dise si c’est bien lui, qu’il dise ce qu’il lui a fait, dans quelles conditions. (…) Savoir si mon fils a souffert surtout."

Extradé vers la France

En avril 2004, Jonathan Coulon a disparu en pleine nuit dans un centre de vacances. Son corps a été retrouvé six semaines plus tard, ligoté dans un étang, suite à d’importances recherches et battues. La seule piste valable mène alors vers Martin Rey, un éducateur allemand, qui sera condamné en 2012 à la perpétuité dans son pays pour le meurtre de trois enfants. Il aurait confié sa culpabilité a son codétenu dans l’affaire Jonathan Coulom. Il va être extradé vers la France durant huit mois.

