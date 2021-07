Naufrage du Bugaled Breizh : l’enquête va-t-elle être relancée ?

Cinq marins bretons avaient trouvé la mort dans le naufrage du Bugaled Breizh en 2004 au large des côtes britanniques. Si la justice française avait conclu à un non-lieu, la justice londonienne ordonne l’audition d’Andrew Coles, commandant du sous-marin britannique le Turbulent. L’officier a affirmé que son submersible était à quai le jour du naufrage, mais il aurait pu accrocher un filet de pêche du chalutier français et l’entraîner au fond de la mer.

Le procès devrait s’ouvrir le 4 octobre

"Il dit que son sous-marin était à quai. Mais on a des messages officiels de la Marine nationale britannique et de l’OTAN qui disent les uns et les autres qu’il n’était pas à quai, qu’il était à proximité de la position du Bugaled Breizh", a expliqué l’avocat des familles de victimes, Maître Dominique Tricaud. Le procès devrait s’ouvrir le 4 octobre prochain à Londres (Royaume-Uni) et durer trois semaines.