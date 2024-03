Journée mondiale de l'eau : "Un enfant sur trois vit dans une zone qui subit des fortes pénuries d'eau", indique la porte-parole d'Unicef France

À l'occasion de la journée mondiale de l'eau, vendredi 22 mars, Lucile Grosjean, directrice communication, plaidoyer et programmes chez Unicef France, et également porte-parole de l'agence de l'ONU, est l'invitée du 19/20 info.

Le vendredi 22 mars est la journée mondiale de l'eau. En 2015, l'Assemblée générale de l'ONU avait fixé comme objectif que chaque être humain ait accès à l'eau potable d'ici à 2030. Aujourd'hui, plus de deux milliards de personnes ont un accès limité à l'eau potable.

"Il y a quand même des progrès au fur et à mesure des années, mais qui sont remis en cause aussi par d'autres phénomènes, que ce soit notamment l'impact des changements climatiques", indique Lucile Grosjean, directrice communication, plaidoyer et programmes chez Unicef France, et également porte-parole de l'agence de l'ONU, dans le 19/20 info. Elle évoque également "l'impact des conflits" et les conséquences "parfois des baisses d'investissements pour continuer à construire des réseaux d'eau, à les adapter au changement climatique".

Certaines régions particulièrement concernées

Chaque jour, 1 000 enfants de moins de cinq ans meurent à cause d'une eau insalubre. "L'Afrique subsaharienne et le Moyen-Orient", sont particulièrement touchés par les pénuries d'eau, indique Lucile Grosjean. "Aujourd'hui, il y a un enfant sur trois qui vit dans une zone qui subit des fortes pénuries d'eau", détaille la porte-parole d'Unicef France.