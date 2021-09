Le nombre d'IVG a baissé en 2020, surtout après le premier confinement

C'est probablement dû à une baisse des conceptions pendant le premier confinement. Le nombre d'interruptions volontaires de grossesse (IVG) a baissé en 2020, en particulier en mai et juin, selon une étude de la Direction de la Recherche des Etudes, de l'Evaluation et des Statistiques (Drees) publiée mardi 28 septembre. L'an dernier, 14,9 femmes sur 1 000, âgées de 15 à 49 ans, ont eu recours à une IVG, contre 15,6 pour 1 000 en 2019. 222 000 avortements ont été enregistrés, en baisse de 11 000 par rapport à 2019 (-4%), selon la Drees.

La baisse des IVG a été particulièrement marquée "en mai et juin 2020 et dans une moindre mesure en juillet, tandis que leur nombre est resté stable en mars et avril", pendant le confinement. "Cette baisse s'explique probablement par une baisse des conceptions durant le premier confinement" car les statistiques de l'Insee font état d'une baisse du nombre de naissances fin 2020 et début 2021, observe la Drees.

"La crainte d'une saturation des hôpitaux"

Le nombre d'IVG réalisées en établissements de santé a reculé de 170 000 en 2019 à 154 000 en 2020. En raison de l'épidémie de Covid, de nombreuses IVG ont été transférées en médecine libérale. "La crainte d'une saturation des hôpitaux" a conduit à orienter les femmes "vers le secteur libéral pour leur IVG", ajoute la Drees. "En plein confinement, le maintien du nombre des IVG en ville alors que leur nombre chute dans les établissements hospitaliers peut aussi s'expliquer par la peur d'être contaminée" à l'hôpital.