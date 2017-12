Imbroglio au Conseil national du numérique après la nomination de Rokhaya Diallo

"Le Conseil national du numérique [CNNum] a besoin de sérénité pour travailler. Les derniers échanges sur la composition du Conseil soulignent que ces conditions ne sont pas pleinement réunies." Mounir Mahjoubi, secrétaire d'Etat au numérique, demande à l'organisme de changer la composition de ses membres, révèle Le Figaro, deux jours après la présentation du nouvel organigramme. En cause ? La présence de la militante Rokhaya Diallo, qui évoque un "racisme d'Etat" et se décrit comme "une féministe intersectionnelle et décoloniale".

Mounir Mahjoubi a demandé à Marie Ekeland de proposer une nouvelle composition du CNNum, qui a "besoin de sérénité pour travailler". pic.twitter.com/AcHfX4BSql — Lucie Ronfaut (@LucieRonfaut) 13 décembre 2017

Dix personnalités du secteur économique, dix du secteur académique et dix de la société civile composent désormais les effectifs du Conseil. La présidente du CNNum, Marie Ekeland, avait la possibilité de nommer elle-même les membres du Conseil. "Elle avait été autorisée à intégrer des personnalités aux points de vue différents de ceux du gouvernement, ce qui était une première", écrivent Les Echos.

La députée Valérie Boyer écrit au Premier ministre

La député LR Valérie Boyer a écrit un courrier à Edouard Philippe, Premier ministre, pour dénoncer, selon elle, des "contradictions" du gouvernement dans la composition du Conseil. "Vous mettez en avant Rokhaya Diallo qui parle de 'femmes racisées', écrit l'élue, et le rappeur Axiom qui associe les Français à des 'porcs'. Je cite : 'je m'appelle Hicham et pas Stéphane voilà qui dérange les porcs'." Ce dernier dit avoir saisi son avocat pour donner"la suite judiciaire qu'il mérite" au courrier de l'élue.

Nominations de @RokhayaDiallo et du rappeur #Axiom au Conseil national du numérique : alors que les Français exigent de leurs responsables politiques de la cohérence, je souhaite mettre la lumière sur plusieurs contradictions d'@EPhilippePM pic.twitter.com/0YsMOd9ZFw — Valérie Boyer (@valerieboyer13) 13 décembre 2017

"Je n'ai pas le droit de collaborer avec les institutions de mon propre pays parce que j'ose dire publiquement qu'elles sont imparfaites ?", a écrit Rokhaya Diallo, en réponse à un autre utilisateur. Dans un autre message, la militante ajoute que sa nomination au sein du CNNum "n'est plus à l'ordre du jour".