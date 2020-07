E-sport : une joueuse professionnelle alerte sur le harcèlement des femmes

C’est un cri d’alerte qui a pour but de faire bouger les lignes. Gameuse professionnelle, Stéphanie Harvey est une référence dans le e-sport. Elle a récemment témoigné sur le harcèlement qu’elle avait subi lors de son autre emploi, celui de développeuse de jeux vidéo chez le géant Ubisoft. Elle décrit un milieu où les femmes peuvent parfois se retrouver sans solution face à un harcèlement peu sanctionné.

Faire de son cas un exemple

En révélant ce qu’elle a subi, cette joueuse professionnelle québécoise aimerait pouvoir changer certains comportements dans tout le milieu des jeux vidéo. "Pourquoi ne pas justement faire un exemple de cette compagnie et qu’elle change ses mentalités ? On sait qu’Ubisoft, c’est un espèce d’incubateur du jeu vidéo partout sur la planète donc si on réussit à faire changer les choses dans une grosse compagnie comme Ubisoft, en espérant que ça fasse des petits dans les autres compagnies", souhaite-t-elle.