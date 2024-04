Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU dénonce les discriminations envers les personnes intersexuées

Une condamnation historique. Le Conseil des droits de l'homme a reconnu et condamné les discriminations et violences dont sont fréquemment victimes les personnes intersexuées, dont les caractéristiques physiques ou biologiques telles que l'anatomie sexuelle, les organes génitaux, le fonctionnement hormonal ou le modèle chromosomique, ne correspondent pas aux définitions classiques de la masculinité et de la féminité. Ces caractéristiques peuvent se manifester à la naissance ou plus tard dans la vie, souvent à la puberté.

Les experts estiment que jusqu'à 1,7 % de la population naît avec des caractéristiques intersexuelles, selon la page internet consacrée aux personnes intersexuées par Haut-Commissariat aux droits de l'homme. La résolution sur "la lutte contre les discriminations, la violence et les pratiques néfastes à l'égard des personnes intersexuées" a été adoptée à Genève par 24 voix des 47 membres du Conseil. Le texte exprime de graves préoccupations quant aux "interventions médicalement inutiles ou qui peuvent être reportées, qui peuvent s'avérer irréversibles", notamment les opérations faites à la naissance et dans l'enfance.

Si aucun pays n'a voté contre, les 23 pays qui se sont abstenus ont jugé que le Conseil n'était pas le bon forum pour ces débats. "Nous voulions remplacer les personnes intersexuées par une autre description : les personnes présentant des troubles du développement sexuel. Pour nous, c'est la description la plus scientifique et médicalement appropriée", estime par exemple le représentant du Qatar Abdulla Bahzad. "Les personnes intersexes arrivent au monde telles qu'elles sont et elles ont le droit d'être accueillies par la société au même titre que toute autre, à égalité de dignité et de droits. Il ne s'agit pas de traiter d'une condition médicale, il s'agit de respecter le droit de personnes", a lui déclaré l'ambassadeur de France, Jérôme Bonnafont.