Retour en dates sur l'affaire Vincent Lambert

En 2013, le Dr Kariger médecin en charge du dossier décide d'arrêter les soins. "On est cinq ans après l'accident, on a tout tenté chez ce patient", détaillait le praticien. Rachel son épouse est d'accord, contrairement à ses parents qui ordonnent que leur fils soit rebranché. La justice leur donnera raison en janvier 2014. En juin 2014, son neveu souhaite qu'il soit débranché et dénonce un acharnement thérapeutique sur son oncle.



Une affaire aux multiples rebondissements

À la même période, 14 sages du Conseil d'État se sont penchés sur ce cas exceptionnel et le maintien ou non en vie de Vincent Lambert. L'instance a autorisé l'arrêt de l'acharnement thérapeutique. L'affaire est renvoyée en juin 2015 devant la Cour européenne des droits de l'homme. Les juges ont validé l'arrêt des soins. Mais en juillet 2015, les médecins choisissent de ne pas choisir, refusant de se prononcer et évoquant des pressions extérieures. Depuis lundi 20 mai 2019, Vincent Lambert, en état végétatif profond, n'est plus nourri et hydraté par les machines de l'unité de soins palliatifs de l'hôpital Sébastopol de Reims (Marne).