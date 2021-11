BRUT

"Quand on danse, on échange avec l'autre, on le regarde danser, on l'encourage quand il danse. Toutes ces valeurs-là, nous on les travaille en EPS et je trouve que c'est hyper important." Lui, c'est Romain, un prof d'EPS pas comme les autres. À chacun de ses cours, Romain veut apprendre à ses élèves à se surpasser, "qu'ils apprennent à donner le meilleur d'eux-mêmes, qu'ils apprennent à s'encourager quand ils sont les deux en train de galérer, qu'ils sont les deux en train de charbonner". "Le côté social, le côté mental, le respect des uns et des autres, moi c'est ça en premier que je veux mettre en avant dans mes cours d'EPS", explique-t-il.

Une histoire très personnelle

Dans son parcours scolaire, Romain confie que c'est le sport et un prof d'EPS qui "lui a tendu la main" et qui lui a permis de se recentrer. "Il a réussi à mettre en avant mes points positifs, mettre en avant mes qualités, et je pense que c'est ça qui m'a un peu aidé", raconte-t-il. Avec cette philosophie dans son enseignement, Romain veut montrer "le côté positif" de l'Éducation nationale et redonner envie à des élèves qui auraient pu perdre le goût de l'école.