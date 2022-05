Santé : les pédiatres alertent sur la frénotomie linguale

Allaiter son bébé n’est pas toujours simple alors des parents se voient conseiller de pratiquer une chirurgie dans la bouche des nourrissons pour soi-disant faciliter l’allaitement. On l’appelle la frénotomie linguale. L’opération suscite une interrogation pour Alexandra, maman d’Ada, âgée de 25 jours. "C’est la première fois que j’en entends parler. Il faut être prudent et ne pas hésiter à consulter et reconsulter pour avoir un deuxième avis avant de faire quoi que ce soit", témoigne la mère.





Une pratique avant tout lucrative



L’opération consiste à couper le frein de la langue avec des ciseaux ou au laser afin de restaurer l’amplitude du mouvement de la langue. La frénotomie a toujours été indiquée pour les bébés ayant une anomalie congénitale. Les professionnels de santé alertent sur ces opérations en forte hausse. Aux États-Unis, elles ont été multipliées par cinq entre 2003 et 2012, en Australie une hausse de 420 % entre 2006 et 2016. Les pédiatres dénoncent cette pratique surtout lucrative.

Voici les études scientifiques appuyant notre reportage :

