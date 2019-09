DIRECT. Réforme contestée du bac, nouveautés en maternelle et au primaire... C'est la rentrée scolaire pour 12,4 millions d'élèves ce lundi

Ce qu'il faut savoir

Instruction obligatoire dès 3 ans, priorité à l'école primaire et à l'apprentissage de la lecture, réforme du baccalauréat... C'est une rentrée placée sous le signe du changement pour les 12,4 millions d'écoliers, collégiens et lycéens et leurs enseignants, lundi 2 septembre.

Les 871 000 enseignants ont, eux, découvert leurs salles de classe et pris connaissance de leur emploi du temps (pour le secondaire) dès vendredi, puisqu'ils commencent leur année un jour avant les élèves.

Inquiets face à la réforme du bac, plusieurs organisations syndicales ont d'ores et déjà annoncé en juillet le dépôt de préavis de grève sur l'ensemble du mois de septembre pour d'éventuelles actions. Lors de sa traditionnelle conférence de presse de la rentrée, mardi 27 août, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education nationale, a préféré jouer la carte de l'apaisement, plaçant l'année à venir "sous le signe de la maturité et de la réussite" et insistant sur la nécessité de renforcer le bien-être des professeurs.

Grands chamboulements au lycée. Fini les sections L, ES et S. Les élèves de premières choisissent désormais leur parcours scolaire à la carte pour arriver au nouveau bac en 2021, resserrré sur quatre épreuves écrites et un grand oral.

Des nouveautés en maternelle et au primaire. Cette rentrée, l'âge de l'instruction obligatoire est passé de 6 à 3 ans et les classes de grande section de maternelle vont être dédoublées dans les zones prioritaires. Au primaire, ce dispositif est déjà mis en place et il continuera à s'étendre.

Drapeaux et école "inclusive". Les drapeaux français et européen seront désormais accrochés dans toutes les salles de classe des écoles, collèges et lycées. La loi Blanquer prévoit également de mieux inclure les élèves en situation de handicap qui seront 24 500 à rejoindre les bancs de l'école cette rentrée.