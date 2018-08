Désintox. On a épluché la loi Schiappa, elle n'impose aucun cours d'éducation sexuelle en primaire

Sur Twitter, certains internautes évoquent une obligation dès l’école primaire, tandis que d’autres pensent savoir que même les élèves de maternelles seront concernés.

Problème : quand on épluche la loi promulguée début août, on ne trouve rien de tel. L'article 10 rend seulement obligatoire la «sensibilisation des personnels enseignants aux violences sexistes et sexuelles et à la formation au respect du non-consentement». En fait, l'éducation sexuelle n'a pas attendu Marlène Schiappa pour faire son entrée à l'école. Elle est déjà obligatoire à partir du primaire. Et un article du code de l'éducation de 2001 prévoit même trois séances annuelles.

Mais, cette loi est peu, ou mal appliquée. Et pas partout. C'est pour cela que Marlène Schiappa, a annoncé au mois de juillet, une circulaire pour la rentrée, demandant une application plus stricte des obligations légales. Cela n'a cependant rien à voir avec la loi de la secrétaire d'Etat à l'égalité hommes-femmes. Et surtout, contrairement à ce que certains comprennent ou font semblant de comprendre, il ne s'agit pas d'une nouvelle disposition mais simplement de faire respecter un texte déjà ancien. La seule nouveauté de la rentrée, c'est que la circulaire demandera aussi que soit évoquée la question du consentement, en plus des thèmes déjà abordés comme la puberté, la contraception, les maladies sexuellement transmissibles ou la lutte contre les préjugés sexistes ou homophobes.

Une question de respect plus que de sexualité finalement…

