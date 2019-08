VIDEO. Al Gore s’adresse à la jeunesse et à Donald Trump

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

"La plupart des grandes révolutions ont été menées principalement par les jeunes. Le mouvement pour résoudre la crise climatique doit être conduit par les jeunes (…) vous avez un sens de l'autorité morale que les adultes n'ont pas", lance Al Gore, ancien vice-président des États-Unis. Selon lui, c’est parce que les jeunes devront vivre avec les conséquences des décisions actuelles qu’ils s’expriment "avec insistance, audace, force, acharnement", à travers les grèves dans les établissements scolaires, ou le mouvement Extinction Rebellion par exemple.

"Nous devons tous nous mobiliser"

Co-lauréat du prix Nobel de la paix en 2007 pour son engagement contre le changement climatique, Al Gore incite les dirigeants mondiaux à agir plus vite. Et il a un message particulier pour Donald Trump : "il faut en faire plus. Nous faisons face à une urgence mondiale. Nous devons tous nous mobiliser", alerte l’ancien vice-président des États-Unis.

Mais à ses yeux, tout espoir n’est pas perdu puisque "nous disposons des technologies nécessaires pour sortir de la crise." Elles "créent de l'emploi, nettoient notre air et nos océans et préservent notre avenir", ajoute Al Gore. Pour lui, il suffirait donc de "mettre un terme au mouvement qui s'y oppose, émanant des entreprises de combustibles fossiles".