Marche pour le climat : des milliers de manifestants partout en France

Une marée humaine a envahi la place de l'Opéra à Paris, samedi 16 mars, pour défendre le climat, dans une ambiance festive et familiale. Dans le cortège, les manifestants dénoncent l'absence de mesures politiques pour lutter contre le réchauffement climatique. Beaucoup disent avoir changé leur mode de vie. "Je prends le moins possible la voiture, le plus possible les transports en commun, vélo, à pied, recyclage, tri...", explique à France 2 un manifestant.

200 événements en France

Partout en France, ils étaient des milliers dans les rues. À La Rochelle, à Rodez, à Poitiers ou encore à Lyon, où le cortège était particulièrement imposant. "C'est important de prendre soin de la planète, d'envisager que mes enfants aient une planète cool et vivable", lance une mère de famille. En tout, 200 événements se sont déroulés pacifiquement.

