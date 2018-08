Limoges, classée ville la moins chère de France pour étudier : "Ça fait un peu cheap", redoute l'université

Située en Haute-Vienne, Limoges est la ville pour étudier à moindres coûts, selon le classement annuel de l’Unef. Non seulement la vie étudiante y est la moins chère de France mais elle propose aussi des filières d’excellence, insiste la fac de la ville.

Un étudiant débourse en moyenne 721 euros par mois pour étudier à Limoges contre 1 224 euros à Paris, la ville la plus chère, selon le classement publié vendredi 24 août par l’Unef.

Loyer, transports, nourriture, loisirs, tout est abordable pour l'étudiant

C'est essentiellement le prix des loyers qui fait la différence. Anne était en cinquième année de médecine quand elle a pris son premier appartement en tant qu’étudiante, avec son copain. "On avait un appartement de 90 m2, dit-elle. On payait 400 euros à deux, en plein centre-ville." De quoi rendre jaloux un bon paquet d'étudiants. Selon elle, c'est ce poste, celui du logement, qui fait la plus grande différence par rapport aux autres villes. "On a des amis qui sont partis à Paris, à Bordeaux et Toulouse. Le coût de la vie y est, juste pour les loyers, beaucoup plus cher", affirme-t-elle.

Limoges est aussi la ville la moins chère en ce qui concerne les transports. 90 euros par an pour les étudiants. Et le coût de la vie en général est vraiment abordable, selon Juliette également étudiante en médecine.

On peut se nourrir assez correctement. Il y a beaucoup de producteurs locaux. C’est pas très cher, même au marché. Ça permet beaucoup plus de loisirsJuliette, étudiante en médecineavec France Bleu Limoges

Mais l'université de Limoges, ce sont aussi des filières d'excellence, en droit, en lettre et en sciences, et de nombreuses activités sportives et culturelles à des tarifs très abordables. Bref c'est un tout, argumente Christophe Bonnotte, vice-président de l'université, délégué à l'attractivité des campus.

Si on dit 'c’est juste pas cher' ça fait un peu cheap, un peu ‘université du pauvre’. Mais non, ce n’est pas ça ! Non seulement ce n’est pas cher mais à côté de ça, l’université de Limoges et l’ensemble de ses partenaires, la ville, l’agglomération, la région, ont développé des propositions d’actions en direction des étudiants : culture, sport, santé, transport et mobilitéChristophe Bonnotte, vice-président de l'universitéavec France Bleu Limoges

Jusqu'à cette année par exemple, les étudiants de Limoges avaient accès à une trentaine d'activités sportives pour seulement 15 euros par an. Quant à la bibliothèque francophone multimédia, elle est totalement gratuite pour les étudiants du département de la Haute-Vienne. Cette véritable politique globale fait peu à peu de Limoges une ville universitaire de choix, et non par défaut.