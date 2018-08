INFO FRANCEINFO. Étudier à Paris coûte 500 euros de plus chaque mois qu'à Limoges

L'Unef publie son classement des villes étudiantes. Les disparités sont énormes.

Étudier à Paris et en région parisienne nécessite un porte-monnaie bien garni. À quelques jours de la rentrée universitaire et alors que c'est la course finale au logement étudiant, le syndicat Unef publie vendredi 24 août son classement des villes étudiantes, que vous dévoile franceinfo.

Le syndicat avait déjà calculé il y a quelques jours que le coût de la vie augmentait de plus d'1,3% cette année pour les étudiants. Mais avec ce classement, l'Unef précise les disparités entre les villes. Elles sont énormes, presque du simple au double entre Paris et Limoges.

Le logement est le plus gros budget des étudiants

Sans surprise c'est dans la capitale que le coût de la vie est le plus élevé. Il faut compter 1 200 € par mois pour un étudiant, dont plus de 800 € pour se loger. La chambre de bonne n'a jamais été aussi chère et prisée. Dans son classement, l'Unef prend en effet en compte d'abord le logement, de 330€ par mois à Brest à 700-800 € en région parisienne.

Autre critère, le transport. Selon le syndicat, c'est à Lille, Clermont-Ferrand, Nantes et Toulouse que les abonnements étudiants aux transports en commun augmentent le plus. En tout, ils doivent payer plus de 300 € par an en Île-de-France, à Tours, Rennes, Lyon et Dijon. Enfin, le syndicat a pris en compte l'alimentation, les charges et les loisirs.

Étudier à Limoges coûte moins cher que l'an dernier

Paris reste donc cette année encore en tête de ce classement, suivie de toutes les villes universitaires d'Île-de-France. Nanterre est à la 2e place avec une très forte hausse du coût de la vie. Suivent Créteil à la 3e place, puis Saint-Denis, Champs-sur-Marne, à côté de l'université de Marne-la-Vallée, Orsay et Cergy.

Arrivent ensuite Nice et Évry, Lyon, Aix-en-Provence, Bordeaux, Marseille et Lille. A la 40e place, la ville la moins chère est Limoges. Les étudiants y dépensent en moyenne 720 euros par mois, un budget qui est même en baisse.