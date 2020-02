Enfance : du yoga dès la petite école

Ils ont entre 5 et 7 ans et les jambes en tailleur. Au centre de l'attention, dans cette école de Caissargues, dans le Gard, une intervenante qui enseigne aux enfants le yoga. De manière ludique, ils sont invités à se concentrer sur leur respiration. Inspiration, expiration. "Ça nous détend et ensuite on se sent bien", explique un petit garçon.

En France, 2% des élèves font du yoga à l'école

Pour eux c'est un jeu, mais pas uniquement. "La pratique du yoga fait baisser leur état de stress parce que souvent, la concentration accrue qui leur est demandée à l'école leur provoque quand même du stress. On le voit notamment avec les enfants qui ont mal au ventre avant d'aller à l'école", explique Aurélie Sterlay, leur intervenante. Et une fois de retour dans leur salle de classe, la méthode fonctionne. Et quand la classe manque de concentration, l'enseignante n'hésite pas à reproduire quelques exercices de yoga pour calmer ses élèves. En France, 2% des élèves font du yoga à l'école.

Le JT

Les autres sujets du JT