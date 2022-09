En grève, les Atsem "sont déterminés à se faire entendre", assure la CGT Services publics

Les Atsem "sont déterminés à se faire entendre", a assuré lundi 5 septembre sur franceinfo Delphine Depay, dirigeante de la CGT Services publics, chargée des filières sociale et du médico-sociale, alors que les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles sont appelés à une grève nationale à l'appel de la CGT Services publics et la CGT Educ'action.

>> "On n'a rien, aucune reconnaissance depuis des années" : les Atsem en grève lundi pour des salaires revalorisés

"Une Atsem, avec 15 ans d'ancienneté, titulaire d'un CAP petite enfance, titulaire du concours d'entrée dans la fonction publique territoriale, gagne environ 1 600 euros net par mois", rappelle Delphine Depay. "C'est bien en dessous de ce qu'elle devrait gagner et en dessous d'un salaire à hauteur des missions qu'elle assure auprès de nos enfants." Le salaire est "le point d'échauffement" pour ces agents qui sont "déterminées à se faire entendre". Les Atsem "exigent et attendent une action du gouvernement pour une revalorisation immédiate de leur salaire de 183 euros net, à l'image de ce qu'ont pu percevoir les aide-soignantes, les auxiliaires", souligne la représentante de la CGT.

Les salaires des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles n'ont pas augmenté "depuis plusieurs années", précise Delphine Depay. Elle dénonce "la faiblesse de la revalorisation du point d'indice de 3,5%". Avec ce rattrapage, "une Atsem avec 15 ans d'ancienneté verra une augmentation de 40 euros", une augmentation "dérisoire".

"On attend une réelle reconnaissance par le salaire de ce métier d'Atsem qui est essentiel au sein de l'école et de son bon fonctionnement." Delphine Depay,CGT Services public à franceinfo

Delphine Depay tient à faire remarquer que les Atsem sont "montées en qualification" ces dernières années. "Très souvent, on voit des Atsem qui ont seules la charge d'une classe entière" dans des classes "de 25 enfants, des tout petits". Si cette situation se présente c'est que "les instituteurs aujourd'hui sont en nombre largement insuffisants. Et pour le coup, c'est un jonglage entre l'instituteur et l'Atsem pour prendre les classes à leur charge et pour les accompagner". La syndicaliste rappelle que "la loi précise qu'elles devraient juste venir en soutien d'un professeur des écoles. Ce qui n'est pas le cas forcément aujourd'hui sur toutes les écoles dans toutes les communes". "Elles sont vraiment là pour accompagner et apporter une bienveillance à un bien-être à ces enfants pendant tout le temps d'école", ajoute Delphine Depay.