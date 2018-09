Belgique : des professeurs de français veulent supprimer l'accord du participe passé avec le verbe avoir

Jugée complexe et grammaticalement peu pertinente, cette règle pourrait être supprimée par la fédération Wallonie-Bruxelles. On écrirait ainsi : "les gaufres que j'ai mangé" et non "les gaufres que j'ai mangées".

