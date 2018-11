"Ce que veulent ces femmes, c'est l'épanouissement total de leurs droits" : des Saoudiennes protestent contre le port de l'abaya

C'est un mouvement symbolique mais aux racines très profondes. Depuis quelques jours, de nombreuses femmes saoudiennes postent des photos d'elles sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag "abaya à l'envers", pour dénoncer le port de ce vêtement noir, qui couvre pratiquement la totalité du corps et qu'elles doivent porter quand elles sont en public.

En mars dernier, le prince héritier Mohammed ben Salmane a déclaré que le port de l'abaya n'était pas obligatoire dans l'islam. "Il est entièrement laissé à la femme de décider quel type d'habillement décent et respectueux elle va porter". Mais dans la pratique, rien n'a changé sur ce point en Arabie saoudite et aucune décision officielle à ce sujet n'a été publiée. Alors les Saoudiennes se rebellent et utilisent les réseaux sociaux pour faire entendre leur colère.

Because #Saudi feminists are endlessly creative, they’ve come up with new form of protest & given it hashtag “inside-out Abaya” #العبايه_المقلوبه. They are posting pictures of selves wearing their Abayas inside-out in public as a silent objection to being pressured to wear it.