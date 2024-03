Légalisation du cannabis : "une sorte de cheval de Troie pour aller ensuite vers la légalisation", constate le réalisateur Antoine Robin

Alors que "Cannabis" sera diffusé en prime time le 2 avril prochain sur France 5, à l'heure où l'expérimentation du cannabis à usage thérapeutique prend fin, Antoine Robin, coauteur et réalisateur du documentaire était sur le plateau du 12/13 info.

L'expérimentation du cannabis à usage thérapeutique prend fin mardi 26 mars. Ainsi, Antoine Robin était sur le plateau du 12/13 pour parler de "Cannabis", le documentaire qui questionne sur la légalisation du cannabis, qu'il a coécrit et réalisé (diffusé le 2 avril prochain sur France 5). À travers son enquête Antoine Robin constate que souvent, la légalisation du cannabis à usage thérapeutique est "une sorte de cheval de Troie pour aller ensuite vers la légalisation du cannabis". Et pour cause, ce processus a été suivi par le Canada, les États-Unis, l'Uruguay, et plus récemment par l'Allemagne.

"Ça peut avoir beaucoup d'effets indésirables"

Alors que le documentaire parle de 6 millions de consommateurs réguliers de cannabis, Antoine Robin assure qu'un tiers d'entre eux a moins de 25 ans. "Ça peut créer des addictions, et puis ça peut avoir beaucoup d'effets indésirables", prévient Damien Mascret, médecin et journaliste santé.