EN IMAGES. Des milliers de Français se rassemblent pour dire non à l'antisémitisme

Selon le Parti socialiste, à l'origine de l'appel au rassemblement, plus de 20 000 personnes se sont retrouvées place de la République à Paris.

Des milliers de personnes se sont rassemblées, mardi 19 février, dans la soirée, à Paris et partout en France, pour protester contre la multiplication des actes antisémites dans l'Hexagone, illustrée le jour-même par la découverte de la profanation de tombes juives dans un cimetière alsacien. "La République est un bloc", a déclaré le président de la République au mémorial de la Shoah, où il s'est rendu en fin de journée en compagnie des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat pour se recueillir et déposer une gerbe.

Au même moment, la place de la République à Paris était noire de monde, la foule de 20 000 personnes, selon le Parti socialiste, brandissant ici ou là des pancartes "Ça suffit" – le mot d'ordre du rassemblement – ou "non à la banalisation de la haine". Une cinquantaine de partis politiques, associations, mouvements avaient appelé à faire front commun contre l'antisémitisme, à l'initiative du premier secrétaire du PS Olivier Faure. Franceinfo vous propose un tour de France en images des principaux rassemblements.