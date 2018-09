Agressions, insultes, manque de moyens : malaise chez les pompiers du Val-d'Oise

Alors que le congrès annuel de la Fédération des sapeurs-pompiers de France se tient à Bourg en Bresse du 26 au 29 septembre, des soldats du feu font part de leur profond malaise. Dans le Val d'Oise, ils alertent le préfet du département.

Rien ne va plus chez les sapeurs-pompiers. Victimes de violences lors d'interventions mais aussi de restrictions budgétaires, ils demandent des moyens supplémentaires et sont aujourd'hui en colère. Car si mourir au feu fait partie des risques du métier, ces pompiers risquent aujourd'hui de mourir en se faisant agresser.

494 impacts de plomb sur le camion

"On intervenait sur une fuite de gaz, quand un véhicule est arrivé à vive allure", raconte un pompier de la caserne de Montmorency, dans le Val-d'Oise. "Alors que nous lui faisions signe de ralentir, il a mis un coup de volant et est passé à dix centimètres de moi, en nous insultant."

En 2013, il a failli ne pas revenir d'une intervention. "Nous étions partis pour sauver une personne qui menaçait de se défenestrer. Elle nous a tiré dessus avec un fusil. Dans sa déposition, elle a expliqué ouvertement qu'elle voulait 'tuer un pompier'. On a compté 494 impacts de plombs sur notre camion."

Les pompiers : bouche-trous des services publics

Une expérience traumatisante, mais la passion est plus forte, car être pompier est une vocation. Sauf qu'aujourd'hui, les missions se sont diversifiées. Un autre soldat du feu raconte la fois où il a dû se rendre au commissariat de police d'Argenteuil. "Une personne était en garde à vue pour tentative d'homicide car elle avait voulu tuer son voisin. On m'a demandé de la transporter, seul, à l'hôpital. J'ai refusé. Nous sommes là pour les urgences vitales. Pas pour ce genre de mission." Lui estime que les pompiers sont devenus des bouche-trous car ils doivent pallier les carences du service public, ce qui rend leurs missions plus dangereuses.

On est de plus en plus sollicités et il y a de moins en moins d'aide : la police, les ambulances privées ne se déplacent plus quand on intervient sur des secteurs difficiles.Un pompier d'Argenteuilà franceinfo

En 2003, ils étaient 20 pompiers de garde sur le secteur d'Argenteuil. "Aujourd'hui, nous ne sommes plus que 15 alors que le nombre d'interventions a augmenté. Il faut embaucher, car nous ne sommes plus assez."

"Les valeurs ont disparu"

Le manque d'effectifs, les violences physiques, les insultes et les incivilités quotidiennes sont tous accentués dans le département du Val d'Oise, marqué par des difficultés sociales. La fonction même n'est plus respectée. "Les symboles ont complètement disparu", raconte un pompier du centre de secours de Garges les Gonesses. "Les valeurs aussi ont disparu. Et on le retrouve dans nos interventions. On finit par se demander à quoi on sert". En septembre 2018, cinq pompiers ont été agressés dans le Val d'Oise. Un chiffre qui ne comptabilise que ceux qui ont porté plainte.