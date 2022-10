Prix Nobel de médecine : le Suédois Svante Pääbo récompensé pour ses travaux sur le séquençage du génome de l'homme de Néandertal et la paléogénomique

Le prix Nobel de médecine et de physiologie 2022 a été attribué, lundi 3 octobre, au Suédois Svante Pääbo pour le séquençage du génome de l'homme de Néandertal et la fondation de la paléogénomique. "En révélant les différences génétiques qui distinguent tous les humains vivants des hominidés disparus, ses découvertes ont donné la base à l'exploration de ce qui fait de nous, humains, des êtres aussi uniques", a salué le jury.

BREAKING NEWS:

The 2022 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Svante Pääbo “for his discoveries concerning the genomes of extinct hominins and human evolution.” pic.twitter.com/fGFYYnCO6J