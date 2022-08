Des paysages grandioses, qui pourraient presque appartenir à la Terre. Depuis son atterrissage sur la planète Mars le 6 août 2012, le rover Curiosity a permis de nombreuses découvertes sur cet autre monde, situé à 78 millions de kilomètres. Mais l'astromobile a aussi livré d'étonnants panoramas, reconstitués sous forme de vidéos à 360 degrés par l'agence spatiale américaine (Nasa). Franceinfo vous propose une immersion dans les grands moments de cette mission spatiale.

Une dizaine de caméras et plus de 500 000 photos

Pour ne rien rater du paysage martien, Curiosity peut compter sur 17 capteurs photo et vidéo, capables de prendre des clichés en couleurs et même des visuels stéréo 3D. Chaque étape de son exploration a ainsi pu être immortalisée sous toutes les coutures. Au bout de dix ans, ce ne sont pas moins de 500 000 clichés qui ont pu être récupérés par les scientifiques de la mission Mars Science Laboratory. Ces images sont d'ailleurs en libre accès sur le site de la Nasa. Prévu pour durer entre 2 et 6 ans, Curiosity étonne par sa longévité, et devrait continuer à sonder la surface martienne jusqu'en 2025.