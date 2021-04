Mars : décollage en vue pour le drone Ingenuity, prêt pour le premier vol sur une autre planète

C'est une boîte de moins de deux kilos, montée sur quatre pattes métalliques et équipée de pales de plus d’un mètre d’envergure qui peuvent tourner très vite, beaucoup plus vite que sur Terre, pour compenser le manque d’atmosphère sur Mars et donc de portance. Embarqué sous les roues du rover Perseverance qui s’est posé le 18 février dernier sur Mars, Ingenuity (surnommé "Ginny"), a été déposé la semaine dernière dans une zone dégagée du sol martien.

Après avoir rechargé ses batteries grâce à ses panneaux solaires, il doit réaliser une première historique : décoller, grimper à la verticale à trois mètres de haut, faire du sur-place quelques dizaines de secondes et se reposer sans encombre, pour ce qui sera le premier d'un engin motorisé sur une autre planète. Le décollage, prévu dimanche 11 avril, ne sera finalement pas tenté avant le mercredi 14 avril explique la NASA sur Twitter.

NEWS: We're now targeting no earlier than Wednesday, April 14, for our Ingenuity #MarsHelicopter’s attempt at the first powered, controlled flight on another planet. Details: https://t.co/LaoY7zyijY pic.twitter.com/TIwlZ3foD1 — NASA (@NASA) April 10, 2021

"Il faut tout réaliser à l'aveugle"

Ce vol est loin d'être évident."C'est totalement automatique", explique Philippe Droneau, médiateur scientifique à la Cité de l’Espace à Toulouse, qui dispose d'une réplique exacte de l’engin. "La distance entre la Terre et Mars étant de plus de dix minutes-lumières, il faut donc au moins dix minutes pour qu'un ordre fasse le trajet et qu'un retour revienne".

"Il est impossible de piloter à vue et de savoir ce qu'il se passe au moment où ça se passe. Il faut tout programmer d'avance, tout réaliser à l'aveugle, et ensuite recevoir les informations sur ce qu'il s'est passé." Philippe Droneau, médiateur scientifique à la Cité de l'Espace à Toulouse à franceinfo

Dans ce cas précis, il faut compter environ "trois jours pour récupérer l'ensemble des données, dont les images, les données de vol, etc.", poursuit Philippe Droneau. La Nasa donne rendez-vous lundi pour une retransmission en direct des équipes de la Nasa analysant les toutes premières données.

Si ce vol se passe bien, cinq autres pourront avoir lieu, plus longs, plus hauts. Et pour s’assurer de la réussite de ces missions et s’attirer les bonnes grâces martiennes, les concepteurs de Ginny ont fixé à bord un petit bout de tissu qui couvrait les ailes de l’avion des frères Wright, premier engin à moteur ayant réussi un vol sur Terre, en 1903.