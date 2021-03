Mars : le rover Perseverance a parcouru ses premiers mètres sur la Planète rouge

C'est un petit déplacement pour le rover, mais "une étape énorme" pour la Nasa. Le rover Perseverance a fait tourner ses roues avec succès sur Mars pour la première fois depuis son atterrissage il y a deux semaines, a annoncé l'agence spatiale américaine vendredi 5 mars. Lors de ce premier trajet réalisé jeudi après-midi, et destiné à vérifier le bon fonctionnement du système, le véhicule, équipé de six roues, a avancé de 4 mètres, puis a effectué une rotation sur lui-même vers la gauche, avant de réaliser une manœuvre arrière sur environ 2,5 mètres. En reculant, Perseverance a ainsi pu prendre une photo de ses propres traces de roues sur le sol martien, publiée par la Nasa.

I’m on the move! Just took my first test drive on Mars, covering about 16 feet (5 meters). You’re looking at the very beginning of my wheel tracks. Many more to make. pic.twitter.com/7tFIwWFfJ4