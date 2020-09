Suède : à la découverte du Bohuslän, la Riviera du Nord

Aussi loin que le regard se porte, elles couvrent l'horizon que leur offre la mer du Nord. À l'ouest de la Suède, le Bohuslän compte plus de 10 000 îles de granit, des criques et une infinité de bras de mer à explorer. Patrick est tombé amoureux de la région, il y a une trentaine d'années et partage désormais sa passion avec les touristes.



Un paradis méconnu

Pour préserver l'identité du Bohuslän, chacun sa manière. Ingemar, lui, part pêcher la langoustine. Il est l'un des huit derniers pêcheurs d'un village désormais surtout fréquenté par les touristes. Il fournit les restaurateurs qui cuisinent avec délectation ses produits frais, la langoustine emblématique de la région. Plus au nord, la nature reprend ses droits, les éléments se déchaînent au niveau du 59e parallèle. Un curieux mélange de nature brute et de douceur de vivre encore largement méconnu dans le reste de l'Europe.

