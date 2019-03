Pour la première fois, un équipage d'astronautes uniquement féminin va sortir dans l'espace

Jusqu'ici, les équipages de sortie dans l'espace étaient composés soit uniquement d'hommes, soit, plus rarement, d'hommes et d'une femme.

C'est un grand pas pour les astronautes. Pour la première fois, un équipage uniquement féminin affectuera une sortie dans l'espace, a annoncé mercredi 6 mars la Nasa à CNN. Les Américaines Anne McClain et Christina Koch devraient réaliser le 29 mars une sortie extra-véhiculaire de la Station spatiale internationale pour remplacer des batteries installées cet été, une mission qui devrait durer sept heures. L'équipe qui accompagnera cette sortie est elle aussi particulièrement féminine, puisque les deux astronautes seront guidées par la contrôleuse spatiale de l'Agence spatiale canadienne Kristen Facciol et par la directrice de vol Mary Lawrence.

Moins de 11% des quelque 500 astronautes qui sont déjà sortis dans l'espace sont des femmes, souligne The Guardian. Jusqu'ici, les équipages de sortie dans l'espace étaient composés soit uniquement d'hommes, soit, plus rarement, d'hommes et d'une femme. Et en près de soixante ans de vols spatiaux, il est arrivé seulement quatre fois que deux membres féminins aient été formés pour effectuer une sortie dans l'espace.