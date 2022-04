Espace : d'influents scientifiques conseillent à la Nasa de reprendre l'exploration d'Uranus

Vers Uranus et au-delà. Un panel influent de scientifiques de l'Académie américaine des sciences, de l'ingénierie et de la médecine appelle la Nasa à concentrer ses efforts sur la septième planète du système solaire, qui n'a été explorée qu'une fois, par la sonde Voyager en 1986. Les scientifiques assurent dans ce document qu'une étude détaillée d'Uranus permettrait d'en apprendre beaucoup sur les exoplanètes découvertes récemment, quatre fois plus grosses que la Terre, et recouvertes de glace, à l'image d'Uranus.

Objectif 2031 ou 2032

Dans le précédent document publié par la même Académie en 2011, plusieurs recommandations ont été suivies par l'agence spatiale américaine. Priorité était donnée à l'exploration de Mars, et à la collecte de rochers issus de la planète rouge, ainsi qu'à l'envoi d'une sonde vers Jupiter et sa lune Europa, prévu pour 2024.

"Nous pensons comprendre une planète de la taille de Jupiter, ou de la Terre. Mais, entre les deux, il y a une catégorie de planètes que nous ne comprenons pas, comment elle grossit pour atteindre à terme la taille de Jupiter. Une mission vers Uranus pourrait nous y aider", illustre Leigh Fletcher, scientifique à l'université de Leicester, à la BBC. Une fenêtre de tir existe pour rejoindre la planète glaciaire en "seulement" 13 ans, entre 2031 et 2032.