Son premier vol test est programmé lundi, depuis le Texas (Etats-Unis). Issue de la société SpaceX du milliardaire Elon Musk, la fusée géante a été sélectionnée par la Nasa pour la mission lunaire Artemis 3, qui doit déposer des humains à la surface de la Lune. Décryptage avec la réalité augmentée de Nicolas Chateauneuf.

C'est la fusée de tous les superlatifs. Pour Elon Musk, le patron de SpaceX, Starship va faire entrer l'exploration spatiale et l’humanité dans une nouvelle ère. C'est vrai que Starship donne le tournis. Avec ses 120 mètres de haut, il s'agit de la plus haute fusée jamais assemblée. L'équivalent d'un immeuble de 30 étages, deux fois et demie plus grande qu'Ariane 5. Plus grande aussi que la légendaire fusée Saturn 5, qui a envoyé les hommes sur la Lune, il y a cinquante ans. Elle est aussi la plus puissante jamais conçue.

Pour réaliser ce tour de force, les ingénieurs ont produit un nouveau moteur appelé Raptor. Le lanceur en aligne 33, du jamais-vu. De quoi emporter au moins 100 tonnes de matériel en orbite basse, cinq fois plus qu’Ariane 5.

Plusieurs versions prévues, dont une pour la Lune

Starship est conçue pour être entièrement réutilisable. Cela doit permettre de faire fondre le prix des lancements. La fusée se compose de deux parties distinctes. En dessous : un lanceur, qui propulse dans l'espace la partie supérieure, et qui revient se poser au sol. Au-dessus : un vaisseau spatial, qui pourra changer selon les missions.

Plusieurs versions du vaisseau Starship sont donc prévues. Un modèle cargo, pour emporter matériel et satellite en orbite. Une version équipage, pour emmener une centaine d’humains autour de la Lune, et surtout au-delà, vers Mars, lors un voyage de plus d’un an et demi. Enfin, Starship sera déclinée en version lunaire, capable de se poser à la surface de la Lune, d’y déposer deux astronautes et du matériel pour établir une base permanente.

Même si les défis restent immenses et le calendrier impossible à tenir, avec Starship, SpaceX entend s'imposer comme le principal acteur d'un nouvel âge d'or de la conquête spatiale.