EN IMAGES. De la Syrie aux Etats-Unis, la "super-Lune" a illuminé la nuit

La Lune s'est retrouvée au plus près de notre planète la nuit dernière. Voici quelques photos de ce phénomène naturel déjà observé en avril et qui se reproduira une nouvelle fois en août.

C’est un spectacle qui a ravi les astronomes et les noctambules. Dans la nuit du mercredi 13 au jeudi 14 juillet, ils ont pu observer une nouvelle "super-Lune", la deuxième depuis le début de l'année (après celle d'avril). Autrement dit, une Lune 17% plus grosse et 30% plus lumineuse que d'habitude. Elle s'est en effet retrouvée pendant quelques heures au plus proche de notre planète (à moins de 357 000 kilomètres). Rien qu'en France, le phénomène naturel était visible de 22 heures à 4h52.

De la Syrie aux Etats-Unis, des Emirats arabes unis au Danemark, de l'Italie à la France, franceinfo a sélectionné les plus belles images. Et pour celles et ceux qui ont préféré rester au lit, sachez que la prochaine et dernière "super-Lune" de l'année sera observable dans un petit mois, le 11 août.