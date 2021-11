DIRECT. La France dénonce la "responsabilité accablante" des "saccageurs de l'espace" après la destruction d'un satellite par Moscou

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #ESPACE

: "Les 'saccageurs de l'espace' ont une responsabilité accablante en générant des débris qui polluent et mettent nos astronautes et satellites en danger".



La ministre française des Armées Florence Parly a dénoncé sur Twitter les "saccageurs de l'espace" après la destruction d'un satellite en orbite par l'armée russe.

: On fait le point sur l'actualité :



Un policier polonais a été grièvement blessé à la frontière avec la Biélorussie, affirme la police. L'homme est vraisemblablement victime d'une fracture du crâne, à la suite de heurts entre les forces de sécurité et les migrants. Suivez notre direct.



Le défenseur international français de Manchester City Benjamin Mendy, 27 ans, a été inculpé de deux viols supplémentaires et comparaîtra devant un tribunal mercredi, a annoncé le Crown Prosecution Service.



Moscou juge infondées et "hypocrites" les accusations américaines à l'égard de la Russie, soupçonnée d'avoir mené un tir de missile antisatellite ayant mis en danger l'ISS la veille. Voici ce que l'on sait du nuage de débris qui a contraint les astronautes de l'ISS à se réfugier dans leurs vaisseaux.

: Il est midi, voici le point sur les titres :



La président biélorusse assure vouloir éviter que la crise migratoire à la frontière avec la Pologne, qu'il est accusé d'avoir orchestré, ne dégénère en "confrontation" avec ses voisins européens. Suivez notre direct.



La Russie assure que les propos de Washington, qui l'accuse d'avoir mené un tir de missile antisatellite ayant mis en danger l'équipage de l'ISS, sont infondés. Et assure que sa "priorité" est la sécurité de la Station spatiale internationale.





"Il n'y a absolument aucun confinement qui est prévu aujourd'hui, ni de près ni de loin", a assuré sur France Inter Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement.



Les forces de l'ordre ont démantelé un campement d'environ un millier de migrants à Grande-Synthe (Nord). Ils doivent être conduits dans des centres "où des places d'hébergements ont été identifiées dans le Nord et d'autres régions", selon la préfecture.



: Je vous en parlais il y a un instant. Resté silencieux jusqu'à présent, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, assure que l'accusation des Etats-Unis relative au tir présumé d'un missile antisatellite par la Russie ayant mis en danger l'équipage de l'ISS est infondée.

: Ni le Kremlin, ni le gouvernement, ni l'armée n'ont réagi, après la condamnation par les Etats-Unis du tir présumé de missile antisatellite par la Russie ayant mis en danger l'équipage de l'ISS. L'agence spatiale russe Roscosmos se borne à dire que sa "priorité principale" est la sécurité de l'ISS et de son équipage.

: La Russie a-t-elle réagi après la condamnation des USA de son tir ? Comment se justifie t’elle ?

: Bonjour @Kat, c'est en tout cas ce qu'a semblé dire le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken. Ce dernier a promis que les Etats-Unis allaient "travailler avec [leurs] alliés et partenaires pour chercher à répondre à cet acte irresponsable". Mais je n'en sais pas plus pour l'instant.

: Bonjour. Si l'apparition de nouveaux débris en orbite est bien due à un tir d'un missile russe antisatellite, la Russie pourrait-elle être sanctionnée ? Si oui comment ?