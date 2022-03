Le télescope Hubble détecte la plus lointaine étoile jamais observée

Le télescope spatial Hubble a détecté la plus lointaine étoile jamais observée. Celle-ci a été baptisée Earendel et sa lumière a voyagé durant 12,9 milliards d'années pour arriver jusqu'à nous. Rivalisant avec les plus grosses étoiles connues, les scientifiques estiment que sa masse équivaut au moins à 50 fois celle de notre Soleil et qu'elle est des millions de fois plus lumineuse que lui.

L'étoile détenant le précédent record avait elle aussi été observée par Hubble, en 2018. Mais cette dernière existait dans un univers alors vieux de 4 milliards d'années, contre seulement environ 900 millions d'années après le Big Bang pour Earendel, selon les chercheurs.

"Etoile du matin"

"Au départ, on n'y croyait presque pas", a raconté dans un communiqué l'auteur principal de ces travaux, Brian Welch, de l'université Johns-Hopkins à Baltimore, aux Etats-Unis. C'est lui qui a eu le privilège de nommer cet astre : Earendel signifie "étoile du matin" en vieil anglais.

Cette étoile sera ainsi une cible de choix pour le nouveau télescope spatial James Webb, actuellement en cours de calibrage dans l'espace. James Webb observera cette nouvelle étoile dès cette année, a précisé dans un communiqué l'Agence spatiale européenne (ESA), qui opère le télescope avec la Nasa.