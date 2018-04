Grâce au télescope Hubble, des scientifiques découvrent l'étoile la plus lointaine jamais détectée

Une équipe de scientifiques a détecté l'étoile la plus lointaine jamais détectée, une supergéante bleue, située à 9,3 milliards années-lumières de la Terre. Les chercheurs ont utilisé le télescope spatial Hubble de la Nasa pour repérer cet astre, précise un communiqué de la Nasa (en anglais), lundi 2 avril. L'étoile s'appelle officiellement MACS J1149 + 2223 Lensed Star-1", mais l'équipe à l'origine de la découverte préfère la nommer "Icare".

