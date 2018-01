Un anticancéreux périmé administré en France et en Suisse entre 2007 et 2011

Le laboratoire Alkopharma falsifiait la date de péremption sur les étiquettes du médicament, dont la durée de vie est de 18 mois. Certains ont été vendus jusqu'à sept ans plus tard. Dans la pharmacie d'un hôpital français. (MAXPPP)

Plus de 100 000 flacons d'un médicament périmé, utilisé pour traiter des cancers, ont été administrés à des patients suisses et français, révèle dimanche 14 janvier Le Matin Dimanche. Il s'agit de flacons de Thiotepa distribués par le laboratoire Alkopharma, un médicament utilisé pour lutter les cancers de l'ovaire, de la vessie et du sein.

Le médicament périmé ne contenait "plus la dose de principe actif exigée", rapporte le quotidien suisse. Le laboratoire falsifiait la date de péremption (en créant de fausses étiquettes) de cet anticancéreux qui avait une durée de vie de 18 mois. "Certains flacons ont été vendus sept ans plus tard", précise la Radio Télévision Suisse. Swissmedic, l’Autorité de surveillance du marché des médicaments suisse, déplore une "mise en danger de la santé des patients."

La plupart des flacons distribués en France

Selon l'enquête de Swissmedic, Alkopharma a vendu pour 3 278 425 euros de médicaments à la date de péremption modifiée et pour 207 573 francs suisses en Suisse. Plus de 2 000 flacons ont été administrés dans la plupart des grands hôpitaux suisses et quelque 98 000 autres en France. Dans le volet français de cette affaire, après une instruction de six ans, le parquet de Paris doit désormais rendre sa décision : renvoi devant un tribunal correctionnel ou non-lieu, indique Le Parisien, qui précise que ce réquisitoire définitif tarde à venir.