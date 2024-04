"Taxe lapin", accès direct aux spécialistes, MonSoutienPsy... Gabriel Attal annonce de nouvelles mesures pour le système de santé

Le Premier ministre a notamment évoqué la question d'une taxe pour tous les rendez-vous non honorés chez les médecins.

Son objectif est de "préparer l’avenir et obtenir des résultats rapides et concrets pour les Français" à propos du système de santé. Deux mois après avoir esquissé sa feuille de route pour faciliter l'accès aux soins, Gabriel Attal a fait plusieurs annonces pour ce secteur, samedi 6 avril, auprès de plusieurs journaux de la presse quotidienne régionale, dont Le Parisien et La Dépêche. Franceinfo vous résume les principaux "piliers" du plan du gouvernement sur ce secteur.

Une "taxe lapin" de cinq euros par rendez-vous médical non honoré

Le Premier ministre veut notamment encourager un "mécanisme de responsabilisation" des patients, afin de lutter contre les rendez-vous non honorés. Ce mécanisme, qu'il avait abordé durant sa déclaration de politique générale, fin janvier, sera mis en place "par la loi", annonce-t-il. "Concrètement, le soignant donnera son empreinte bancaire, soit au professionnel, soit à la plate-forme de rendez-vous. Si le patient ne vient pas à son rendez-vous, sans un délai de prévenance de 24h, le médecin pourra le débiter d’un montant de cinq euros en tant que pénalité pour le lapin qui lui a été posé." Aucune date d'entrée en vigueur de cette mesure n'a été annoncée pour cette année.

Une simplification de plusieurs procédures médicales

Avec la volonté de "simplifier pour libérer du temps médical", le gouvernement veut simplifier définitivement 16 procédures médicales. Par exemple, à partir de juin, les pharmaciens pourront prescrire directement les antibiotiques du quotidien pour les angines et les cystites. Au même moment, "l'opticien pourra adapter directement la correction s’il s’avère qu’elle ne convient pas à l’essai des lunettes".

Dans le cadre d'une expérimentation lancée pour un département par région, dès juin, il sera aussi possible de prendre rendez-vous chez le kinésithérapeute "sans passage chez le médecin avant".

Davantage de places en deuxième année de médecine

Depuis la fin du numerus clausus, actée au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, le nombre de places en seconde année de médecine a augmenté. Le Premier ministre annonce une nouvelle hausse de la capacité de ce cursus, avec "12 000 places en 2025 et 16 000 en 2027", à la fin du quinquennat.

Un "plan d'urgence" pour les permanences de soins

Le gouvernement lance un "plan d'urgence" pour proposer des solutions de médecins de garde aux quatre millions de Français qui n'en disposent pas, en soirée et le week-end. Il "repose sur une aide financière et sur la responsabilité des médecins pour assurer les permanences de soins, partout sur le territoire : pour que chaque Français ait un médecin de garde à moins de 30 minutes de chez lui, le soir et les week-end".

Une simplification du dispositif MonSoutienPsy

Dès le mois de juin, le dispositif spécialisé MonSoutienPsy va être modifié, comme il l'avait laissé entendre fin janvier. Plus de séances seront remboursées (douze contre huit actuellement), la séance sera revalorisée (50 euros contre 30 euros actuellement) et les patients pourront aller directement chez le psychologue sans passer par un professionnel de santé.