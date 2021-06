Longe-côtes : un sport original et bénéfique

C'est un sport qui rencontre de plus en plus de succès : le longe-côtes. Il permet de prendre un grand bol d'air, synonyme de liberté retrouvée.

À Saint-Jean-de-Monts, en Vendée, le soleil est au rendez-vous et la mer est plutôt calme pour cette séance de longe-côtes. Dans un club, on bat des records de fréquentation avec une cinquantaine d'inscrits pour une heure de sport intense, et avant, d'échauffement. Direction l'eau. À 75 ans et des broutilles, Françoise soigne ses petits problèmes de santé grâce à ce sport. Les bienfaits sont presque instantanés et visibles.

Trois fois plus d'efforts

Le longe-côtes n'est pas une simple promenade les pieds dans l'eau. Les gestes sont techniques et l'effort constant. Les articulations et les muscles du dos sont constamment sollicités et le poids du corps est soulagé par l'eau de mer. Certains veulent retrouver la forme, d'autres combattre l'angoisse de l'eau. Pour d'autres, cela permet de repousser ses limites en toute sécurité. L'eau de mer devient une alliée. Une marche demande trois fois plus d'efforts que sur la terre ferme.