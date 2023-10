Solidarité : recycler les appareils auditifs pour les donner aux personnes démunies

Durée de la vidéo : 7 min

Comme chaque lundi, le 13 Heures vous emmène à la découverte des initiatives des Français. Lundi 2 octobre, direction les Landes à la découverte d’une association qui recycle les appareils auditifs pour aider les plus démunis.

“Mon idée pour la France est de récupérer, recycler, et réadapter les appareils auditifs pour les personnes dans la grande précarité”, affirme Carole Ercole, codirigeante de l’association. Tout commence par une visite chez l’audioprothésiste. Marie-Annick a changé ses appareils il y a peu, elle vient pour affiner les réglages. Entendre est une nécessité pour cette retraitée. “Sinon on s’isole, on est toute seule dans notre coin”, précise-t-elle. Une prothèse auditive coûte plus de 1 000 euros. Les appareils usagers ne sont donc pas jetés, ils sont mis en une boite pour être réutilisés.

Recycler pour les personnes sans couverture

Le recyclage est effectué à Yzosse (Landes) au siège de l’association Audition solidarité. Chaque année, plus de 16 000 appareils sont analysés en premier lieu à l’oreille. “Au bruit, il n’a pas un bruit robotisé, il n’y a pas de distorsion, il ne fait pas mal à l’oreille”, examine un employé. Le public recherché sont les personnes sans vraie couverture médicale.

Dans les placards des Français, il y a de nombreux trésors, comme les smartphones qui peuvent être recyclés. Si le portable est encore en état, il est possible de le vendre, ou il est possible d’en faire cadeau sur la plateforme jedonnemontelephone.org.