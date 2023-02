DIRECT VIDEO - VIH : la recherche avance-t-elle plus rapidement que les mentalités ? Le débat du Talk franceinfo

Un troisième cas de guérison du virus du sida après une greffe de moelle osseuse a été annoncé lundi 20 février, d'après une étude parue dans la revue Nature Medicine. Il s'agit du troisième cas de guérison dans le monde. Cette annonce est symbole d'espoir pour toute la communauté scientifique mais elle doit être considérée avec prudence et précaution. Surtout, les recherches sur les traitements des malades demeurent la priorité. On en discute dans le Tal de franceinfo.

Ludovic Pauchant reçoit dans le Talk Florence Thune, directrice générale de Sidaction.

"On est prudents"

Quarante ans après la découverte du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) responsable du sida, en 1983, le cas d'une guérison a fait l'objet d'une publication dans Nature Medicine, lundi 20 février. C'est le troisième cas de guérison après une greffe de moelle osseuse d'après l'Institut Pasteur. Cependant, la communauté médicale appelle à la prudence face à l'enthousiasme généré par l'annonce.

"On est prudents parce que globalement on a de bons outils actuels de traitement et de prévention mais le compte n'y est pas au niveau mondial quand on regarde le nombre de nouvelles infections" a-t-il déclaré à franceinfo.

