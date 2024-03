30 ans du Sidaction : les préjugés sont tenaces

Le week-end du 23 mars marque les 30 ans du Sidaction en France. Mais après trois décennies, les préjugés sur le VIH persistent, et progressent même chez les jeunes.

Le Sidaction célèbre son trentième anniversaire le week-end du 23 mars. Pourtant, après trois décennies, les préjugés sur le VIH persistent, et progressent chez les 15-25 ans. Selon l'IFOP, un jeune sur quatre se dit "mal à l'aise" avec l'idée de travailler avec une personne séropositive. Pour les représentants du Sidaction, ce constat inquiétant montre qu'il est plus que nécessaire de poursuivre le travail d'information. "À l'école, depuis la loi de 2001, il est censé y avoir trois séances par an d'éducation à la sexualité, et ce n'est pas le cas", dénonce Jennifer Pasquier, directrice scientifique du Sidaction.

Les idées fausses ont la vie dure sur le plan médical

D'un point de vue médical également, les idées fausses sont tenaces. En effet, 30% des jeunes considèrent que le VIH peut se transmettre par un baiser, et pour un quart d'entre eux, en partageant le même verre ou la même assiette. Pour un jeune sur trois, il existerait un vaccin ou un traitement contre cette maladie. Aujourd'hui, dans le monde, 39 millions de personnes vivent avec le Sida.