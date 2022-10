Seniors : des heures de convivialité financées par la sécurité sociale pour lutter contre l’isolement

FRANCE 2

Faire la toilette, le ménage, le repas, comme tous les jours, c’est la course pour une auxiliaire de vie. Dans son emploi du temps chargé, il n’y a pas beaucoup d’espace pour la convivialité. "C’est ce qui manque, le temps de rester avec la personne", pense Nathalie Faria, auxiliaire de vie. Deux heures par semaine pour du lien social, des échanges et de la discussion, c’est un des projets de loi sur le financement de la sécurité sociale.



800 000 bénéficiaires concernés

C’est ce dont bénéficie Jeannine Lezin. Deux fois par semaine, une auxiliaire vient chez elle pour l’emmener faire ses achats du quotidien et discuter. "C’est très important pour moi, surtout pour mon état de santé, c’est très important d’avoir quelqu’un et pour ma solitude aussi", confie-t-elle. Cela permet de lutter contre l’isolement, mais aussi de donner plus de sens au métier d’auxiliaire à domicile. Pour les auxiliaires, cela permet d’aller au-delà des tâches quotidiennes. "Nous ça nous fait du bien aussi de pouvoir avoir du contact avec la personne (...) que tout le temps de l’entretien ou autre", souligne Christelle Giroud auxiliaire de vie. Environ 800 000 bénéficiaires en France sont concernés.