Seniors : des colocations pour personnes âgées plutôt que l’Ehpad

Une colocation pour seniors, c’est ce que propose un établissement à Pouilley-les-Vignes (Doubs). Chacun est libre, les plus autonomes aident même au repas. L’idée ? Que les colocataires seniors se sentent utiles. C’est le crédo de cette colocation un peu particulière, qui accueille des personnes âgées depuis plus de neuf ans. Dans cet établissement, on ne parle pas d’Ehpad. Les habitants peuvent venir avec leurs propres meubles. Certaines des auxiliaires de vie qui leur viennent en aide habitent sur place. En cas d’urgence la nuit, celle d’astreinte peut agir immédiatement.

Une solution moins chère que l’Ehpad

Comme dans toute colocation, les repas sont pris dans la pièce commune. Les repas en chambre ne sont acceptés que si la personne est malade. La dernière pensionnaire à être arrivée, c’est Antoinette. Sa fille ne regrette pas son choix : "Maman était en Ehpad pendant quatre mois et demi […] avec un système qui ne nous a pas du tout plu, donc nous l’avons retirée." En outre, elle se réjoui que les auxiliaires "bichonnent" les pensionnaires comme si "c’était leurs propres filles". Niveau coût, les familles s’y retrouvent également : comptez 1 600 euros par mois en moyenne, contre 2 000 euros en Ehpad.