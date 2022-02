Scandale dans les Ehpad Orpea : "Il faut que ce soit une activité qui respecte les personnes", déclare Amélie de Montchalin

La ministre de la Transformation et de la Fonction publiques était, mardi, l'invitée de "Votre instant politique" sur la chaîne franceinfo. Elle a évoqué les accusations de maltraitance du groupe de maisons de retraite privées Orpea sur ses résidents.

Les dirigeants d'Orpea, dans la tourmente depuis la parution des Fossoyeurs, un livre-enquête sur les conditions d'accueil dans les Ehpad du groupe, ont été convoqués mardi 1er février par la ministre chargée de l'Autonomie des personnes âgées, Brigitte Bourguignon. Celle-ci attendait des explications face à des accusations d'une "gravité exceptionnelle".

Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, a rappelé, le soir même dans "Votre instant politique" sur la chaîne franceinfo, que ce secteur devait être "une activité qui respecte les personnes". La membre du gouvernement a ensuite affirmé que les Ehpad posaient "un débat de société" opposant le service public au privé. "On peut sortir d'une logique de la stricte performance, de faire de la productivité à tout prix quand on parle de personnes très âgées", a-t-elle continué.